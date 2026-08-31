  1. سياسي
31 اگست، 2026، 5:24 PM

نیتن یاہو نے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے دھوکہ دیا، عراقچی

نیتن یاہو نے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے دھوکہ دیا، عراقچی

ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو جب عبرانی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ اس نے امریکی حکومت کو دھوکہ دے کر اسے اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف جنگ میں شامل کر لیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ نیتن یاہو جب عبرانی زبان میں بات کرتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ اس نے امریکی حکومت کو دھوکہ دیا اور اسے اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف جنگ میں جھونک دیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ نیتن یاہو واضح طور پر ہنستے اور تمسخر اڑاتے ہوئے بتاتا ہے کہ کس طرح امریکی ٹیلی ویژن چینلز پر ایک ہزار گھنٹے کی میڈیا موجودگی کے ذریعے اس نے امریکی عوام کی رائے اور وہاں کی پالیسیوں کو متاثر کیا۔

لیکن جب نیتن یاہو انگریزی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو وہ امریکی صدر کی قیادت کی صلاحیتوں کی تعریف کرتا ہے۔

News ID 1941030

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