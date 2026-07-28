ایران ہر قسم کے خطرات کا بھرپور دفاع کرے گا، نائب اول صدر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، وزارت صنعت، کان کنی اور تجارت میں نائب وزرا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمد رضا عارف نے کہا کہ رمضان جنگ کے دوران دشمن نے دانستہ طور پر ایرانی صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا، تاہم بحالی اور تعمیر نو کا عمل تیزی اور اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ جنگیں ٹیکنالوجی پر مبنی جنگیں تھیں، جن میں دشمن نے اپنی جدید ترین صلاحیتیں استعمال کیں، لیکن ایرانی نوجوان سائنس دانوں نے اسے اپنے مقاصد حاصل کرنے سے روک دیا اور جنگ کے دوران ایران کی دفاعی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔
محمد رضا عارف نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی صنعتی پالیسی کا مقصد اسمبلنگ پر مبنی صنعت کو مقامی اور علم پر مبنی صنعت میں تبدیل کرنا تھا، جس کی بنیاد تحقیق و ترقی (R&D) اور جامعات و صنعت کے درمیان روابط پر رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ قومی ترقیاتی وژن کے تحت ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی بنیاد پر صنعتی ترقی کے ذریعے خطے میں قائدانہ کردار حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔
انہوں نے علاقائی ممالک، ہمسایہ ریاستوں اور اقتصادی تعاون تنظیم (ECO)، شنگھائی تعاون تنظیم (SCO)، برکس (BRICS) اور یوریشین اکنامک یونین جیسے فورمز کے ساتھ اقتصادی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ "ایران فوبیا" کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حکمتِ عملی علاقائی و بین الاقوامی شراکت داریوں کو وسعت دینا ہے۔
عارف نے کہا کہ چوتھے صنعتی انقلاب کے دور میں جدید، ابھرتی ہوئی اور مقامی ٹیکنالوجیز پر مبنی صنعتی ترقی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مصنوعی ذہانت (AI) اب عیش و عشرت کی چیز نہیں بلکہ ایک عملی ضرورت بن چکی ہے اور صنعت کو اسمارٹ بنانا ملک کی اہم ترین ترجیحات میں شامل ہے۔
نائب اول صدر نے صنعتی ترقی کے لیے دو سالہ اسٹریٹجک دستاویز تیار کرنے پر زور دیتے ہوئے وزارت صنعت سے مطالبہ کیا کہ وہ آٹو موبائل سیکٹر کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے عملی اور قابل عمل تجاویز پیش کرے۔
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