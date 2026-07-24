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24 جولائی، 2026، 11:09 PM

باب المندب بند نہیں، بحری محاصرہ صرف سعودی عرب کے خلاف ہے، یمن

باب المندب بند نہیں، بحری محاصرہ صرف سعودی عرب کے خلاف ہے، یمن

یمنی مذاکراتی وفد کے سربراہ کا کہنا ہے کہ آبنائے باب المندب بحری آمدورفت کے لیے کھلی ہے، جبکہ سعودی عرب کے خلاف بحری محاصرہ یمن کے محاصرے کے جواب میں نافذ کیا گیا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ باب المندب کی آبنائے بند نہیں ہے اور اس سے متعلق بعض دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔

المسیرہ کے مطابق محمد عبدالسلام نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج پہلے ہی واضح کر چکی ہیں کہ بحری محاصرہ صرف سعودی عرب کے خلاف ہے، جو یمن کے محاصرے کے جواب میں ایک اقدام ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے اب تک ایسے کسی بھی حل کی حمایت نہیں کی جو یمن کے امن، خودمختاری اور قومی حاکمیت کو یقینی بناتا ہو، اسی لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔

News ID 1940436

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