باب المندب بند نہیں، بحری محاصرہ صرف سعودی عرب کے خلاف ہے، یمن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ باب المندب کی آبنائے بند نہیں ہے اور اس سے متعلق بعض دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔
المسیرہ کے مطابق محمد عبدالسلام نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج پہلے ہی واضح کر چکی ہیں کہ بحری محاصرہ صرف سعودی عرب کے خلاف ہے، جو یمن کے محاصرے کے جواب میں ایک اقدام ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے اب تک ایسے کسی بھی حل کی حمایت نہیں کی جو یمن کے امن، خودمختاری اور قومی حاکمیت کو یقینی بناتا ہو، اسی لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔
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