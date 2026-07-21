ایران کے خلاف نئی جنگ کے آغاز سے اب تک 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے، پینٹاگون

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزارتِ دفاع نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف نئی جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 100 امریکی فوجی مختلف نوعیت کی چوٹوں کا شکار ہوئے ہیں۔
پینٹاگون کے ترجمان نے بتایا کہ 7 جولائی 2026 سے اب تک زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے 96 فیصد دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، جبکہ زیادہ تر اہلکار دماغی چوٹوں کا شکار ہوئے۔
دوسری جانب، خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے اس سے قبل رپورٹ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔
پینٹاگون پہلے بھی اعلان کر چکا ہے کہ گزشتہ سال ایران کے خلاف کارروائیوں کے بعد زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 427 تک پہنچ گئی تھی، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی اردن کے موفق السلطی اڈے پر ایرانی حملے کے بعد دو امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور ایک کے لاپتا ہونے کی تصدیق کی تھی۔
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