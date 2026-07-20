ایران کے ساتھ جنگ میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ، امریکی میڈیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔
اس سے قبل امریکی وزارت دفاع پینٹاگون اعلان کر چکی ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے بعد زخمی ہونے والے امریکی اہلکاروں کی تعداد 427 تک پہنچ گئی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے خطے میں امریکی اہداف پر کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہونے والی امریکی فوجی ہلاکتوں اور نقصانات کے سرکاری اعداد و شمار کو سختی سے سنسر کیا جا رہا ہے۔
حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اعتراف کیا تھا کہ گزشتہ جمعے ایران کا ایک میزائل، بیشتر میزائلوں کو روک لیے جانے کے باوجود، اردن کے فضائی دفاعی نظام کو عبور کرنے میں کامیاب رہا۔
اس سے قبل امریکی سینٹرل کمانڈ بھی تسلیم کر چکی ہے کہ اردن میں موفق السلطی فوجی اڈے پر ایران کے حملے میں دو امریکی فوجی ہلاک اور ایک لاپتا ہو گیا تھا۔
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