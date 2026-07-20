  1. دنیا
20 جولائی، 2026، 2:44 PM

پیوٹن رہبر انقلاب سے ٹیلیفونک گفتگو کے لیے تیار، کریملن

پیوٹن رہبر انقلاب سے ٹیلیفونک گفتگو کے لیے تیار، کریملن

کریملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ فی الحال صدر ولادیمیر پیوٹن اور رہبر انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کے درمیان ٹیلیفونک رابطے کا کوئی باضابطہ پروگرام نہیں، تاہم روسی صدر ایسی گفتگو کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کریملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن رہبر انقلابِ اسلامی ایران آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای سے ٹیلیفونک گفتگو کے لیے تیار ہیں، اگرچہ اس حوالے سے فی الحال کوئی باضابطہ انتظام نہیں کیا گیا۔

روسی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق دیمتری پیسکوف نے بتایا کہ اس وقت صدر پیوٹن اور رہبر انقلاب کے درمیان ٹیلیفونک رابطے کا کوئی شیڈول طے نہیں ہوا، تاہم روسی صدر ایسے کسی بھی رابطے کے لیے آمادہ ہیں۔

اس سے قبل ولادیمیر پیوٹن نے آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای کے بطور تیسرے رہبر انقلابِ اسلامی ایران انتخاب پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس، تہران کا قابل اعتماد شراکت دار بنا رہے گا۔

کریملن کی جانب سے جاری بیان میں صدر پیوٹن کے حوالے سے کہا گیا کہ انہیں یقین ہے کہ آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای اپنے والد کے راستے کو عزت و وقار کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔

News ID 1940378

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو