ایران کو نہ جغرافیے کی لکیر سے تقسیم کیا جاسکتا ہے، نہ الفاظ سے ٹکڑوں میں بانٹا جاسکتا ہے، بقائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کو نہ تو جغرافیے کی پیمائش کرنے والی لکیر سے تقسیم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی الفاظ کے ذریعے ٹکڑوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔
سماجی رابطے کے ایک پلیٹ فارم پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ جان بوجھ کر ’جنوبی ایران‘ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ دراصل مخاطب کے ذہن میں ایسے خطے کا تصور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی شناخت صرف جغرافیائی سمتوں سے ہو۔
انہوں نے کہا کہ ایران کو جغرافیائی پیمانوں سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی زبان و الفاظ کے ذریعے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاسکتا ہے۔
بقائی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ایران صرف شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کا نام نہیں بلکہ یہ ایک متحد جسم اور ایک ایسی روح ہے جو باہم جڑی ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے بلند پہاڑوں سے لے کر گہرے سمندروں تک، دھوپ سے روشن ساحلوں سے لے کر خاموش اور با عظمت صحراؤں تک، اس سرزمین کا ہر ذرہ ایران ہے۔
ترجمان نے کہا کہ یہ سرزمین تاریخ کے برابر وسعت رکھنے والا ایک دل ہے، جو ہزاروں سال سے دھڑک رہا ہے، زخم سہتا ہے، جوش و ولولے کا اظہار کرتا ہے، لیکن کبھی اپنی دھڑکن نہیں روکتا۔ ہر ایرانی اس سرزمین کے ہر حصے کو اپنے دل کا حصہ سمجھتا ہے، ایسا دل جو اپنے فخر، محبت اور استقامت رکھنے والے وطن کے لیے بے پناہ جذبات رکھتا ہے۔
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