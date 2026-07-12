ہمارے پاس متعدد آپشنز موجود ہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، صنعاء

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ایران کے خلاف امریکی صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملوں کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ایران کے اپنے دفاع کے مکمل حق اور امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کے حق پر تاکید کرتے ہیں۔ ایران کے خلاف جارحیت کا تسلسل حملہ آوروں اور عالمی معیشت دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔
وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ یمن میدان جنگ میں اتحاد کے اصول کے تحت ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے مسلسل رابطہ اور ہم آہنگی جاری ہے۔ ہمارے پاس متعدد آپشنز موجود ہیں جنہیں ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جائے گا۔
رپورٹ کے مطابق، ایران کے خلاف امریکہ کی نئی جارحیت کے بعد، اسلامی جمہوری ایران کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بھی خطے میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کی نئی لہر کی اطلاع دی ہے۔
فوج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی علاقوں پر امریکی جارحیت کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے اپنے خودکش ڈرونز کے ذریعے کویت میں امریکی فوج کے پیٹریاٹ نظام، گولہ بارود کے گودام اور ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا۔
بیان کے مطابق، ایرانی فوج کے ڈرون حملوں کی ایک اور لہر میں بحرین میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور ریڈار سائٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات اور خطے میں پیدا ہونے والی بدامنی کے نتائج کی ذمہ داری امریکی صہیونی دشمن پر ہوگی اور اگر دوبارہ حملے کیے گئے تو اس کا مزید سخت جواب دیا جائے گا۔
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