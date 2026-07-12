خلیج فارس، طیارہ بردار بحری جہازوں کے لاجسٹک مراکز اور ایندھن بھرنے کے پلیٹ فارم تباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج کی حالیہ جارحیت کے جواب کے تیسرے مرحلے میں عمان کی بندرگاہ دُقم میں واقع امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے لاجسٹک سپورٹ مراکز اور ایندھن بھرنے کے پلیٹ فارم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سپاہ کی فضائیہ کے جوانوں نے ایک بھاری اور اچانک حملے میں امریکی بحری بیڑے کے لاجسٹک مراکز اور طیارہ بردار بحری جہازوں کے ایندھن بھرنے کے پلیٹ فارم کو تباہ کر دیا۔
بیان میں کہا گیا کہ ایرانی قوم کے عظیم الشان اور تاریخی جنازے میں کروڑوں افراد کی شرکت سے جس قومی عزم اور استقامت کا اظہار ہوا تھا، اب وہی جذبہ سپاہ کے مجاہدین کی کارروائیوں میں نمایاں ہو رہا ہے۔
سپاہ کے مطابق امریکی فوج کی جارحیت کے جواب کے تیسرے مرحلے میں سپاہ کی فضائیہ نے عمان کی بندرگاہ دُقم میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے لاجسٹک سپورٹ مراکز اور ایندھن بھرنے کے پلیٹ فارم پر بھاری اور غافلگیرانہ حملہ کرکے انہیں نشانہ بنایا۔
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