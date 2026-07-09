امریکی حملوں کے بعد ایران کے جوابی حملے شروع، خطے میں متعدد امریکی اڈے نشانہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، علاقائی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں اپنی جوابی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق کویت میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ کویتی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وہ میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔
بحرین میں بھی خطرے کے سائرن بج اٹھے ہیں اور مختلف علاقوں سے زور دار دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق بحرین میں امریکی بحریہ کے پانچویں بیڑے کے ہیڈکوارٹر کے قریب بھی متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔
ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ، سینٹکام، اس سے قبل اعلان کر چکی تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ایران کے مختلف اہداف کے خلاف نئی فوجی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔
علاقائی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کی پہلی میزائل اور ڈرون جوابی کارروائی کے بعد خطے میں امریکی استعمال کے فوجی اڈوں پر حملوں کی نئی لہر بھی شروع ہو گئی ہے۔
اسی دوران الاقصی ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ اردن میں خطرے کے سائرن فعال کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مشرقی اردن میں واقع امریکی استعمال کے فوجی اڈوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
تاہم اس خبر کی اردن کے سرکاری ذرائع نے تاحال نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس کی تردید کی ہے۔
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