ڈنمارک نے تہران میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈنمارک کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز جاری ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ایران میں سکیورٹی صورتحال میں بہتری کے پیش نظر تہران میں قائم ڈنمارک کا سفارت خانہ دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈنمارک کے سفیر 19 جون سے تہران میں واقع سفارت خانے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔
واضح رہے کہ ڈنمارک نے 10 مارچ کو امریکہ اور صہیونی رژیم کی جانب سے ایران کی سرزمین پر کیے گئے غیرقانونی حملوں کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر تہران میں اپنے سفارت خانے کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
اب سکیورٹی حالات میں بہتری کے بعد ڈنمارک نے اپنی سفارتی سرگرمیاں دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
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