امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امارات، کویت اور بحرین کا تین روزہ دورہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو 23 سے 25 جون (منگل سے جمعرات) تک متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کا دورہ کریں گے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران خطے سے متعلق متعدد اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے، جن میں ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت، آبنائے ہرمز کے ذریعے مکمل، آزاد اور محفوظ بحری آمدورفت کو یقینی بنانے کی کوششیں، اور خطے میں امن و استحکام کی اہمیت شامل ہیں۔
بیان کے مطابق، بحرین میں قیام کے دوران مارکو روبیو خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے، جہاں پورے خطے سے متعلق مشترکہ ترجیحات اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی۔
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