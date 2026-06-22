  1. ایران
22 جون، 2026، 5:14 PM

صدر مسعود پزشکیان کل ایک روزہ دورے پر پاکستان روانہ ہوں گے

صدر مسعود پزشکیان کل ایک روزہ دورے پر پاکستان روانہ ہوں گے

اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کل پاکستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ پاکستانی حکام کے ساتھ باہمی مشاورت اور اہم علاقائی و دوطرفہ امور پر تبادلۂ خیال کریں گے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کل بروز منگل پاکستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ پاکستانی حکام کے ساتھ باہمی مشاورت اور اہم علاقائی و دوطرفہ امور پر تبادلۂ خیال کریں گے۔

ایوان صدر کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ کے ڈائریکٹر حبیب اللہ عباسی نے اعلان کیا ہے کہ صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان روانہ ہوں گے۔

اس دورے کے اہم نکات میں پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر اظہارِ تشکر، دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان مشاورت کے عمل کا تسلسل، باہمی تعاون کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلۂ خیال اور سابقہ اقتصادی معاہدوں پر پیش رفت کا جائزہ اور ان کی پیگیری شامل ہیں۔

صدر پزشکیان کا یہ دورہ ایران اور پاکستان کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور علاقائی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔

News ID 1939912

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