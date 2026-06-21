دعا ہے کہ شہداء اور ملت ایران کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، قالیباف کا زیورخ پہنچتے ہی جذباتی پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت زیورخ پہنچنے کے بعد اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ وہ میناب کے مظلوم بچوں اور ایرانِ عزیز کے تمام شہداء کو ہر لمحہ اپنے اعمال و رویے کا نگران سمجھتے ہیں۔
انہوں نے لکھا کہ یہ شہداء ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔
قالیباف نے مزید کہا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ شہدائے مظلوم اور ملت ایران کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور اپنے ان ساتھیوں کے سامنے سرخرو رہیں جن سے دوبارہ ملاقات کے لیے وہ لمحہ شماری کر رہے ہیں۔
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