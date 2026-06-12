امریکی حملوں نے جنگ بندی کو غیر مؤثر بنادیا، نتائج کی ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوگی، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ اور خارجہ امور و سلامتی پالیسی کی سربراہ کایا کالاس سے ٹیلیفونک گفتگو میں امریکی اقدامات پر سخت ردعمل کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی حملے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ان حملوں نے جنگ بندی کے موجودہ انتظام کو مؤثر طور پر سبوتاژ کر دیا ہے اور خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں خطرناک اور غیر متوقع نتائج سامنے آئے تو اس کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔
انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی خاموشی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات کے مقابلے میں بین الاقوامی بے عملی خطے اور دنیا میں عدم استحکام اور عدم تحفظ کو مزید بڑھا سکتی ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور اقوام متحدہ کے اصولوں کا احترام عالمی امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ جارحانہ اقدامات کے خلاف مؤثر ردعمل نہ دینا مستقبل میں مزید بحرانوں کو جنم دے سکتا ہے۔
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