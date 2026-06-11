ایران و امریکہ کے درمیان معاہدے سے متعلق دعوے بے بنیاد قرار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی معاہدے یا مفاہمتی مسودے کی تکمیل سے متعلق برطانوی میڈیا کے دعوے کو ایرانی میڈیا اور حکام نے مسترد کر دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ایرانی خبر رساں اداروں نے برطانوی میڈیا کی اس رپورٹ کو غلط قرار دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی معاہدے کا مسودہ حتمی شکل اختیار کرچکا ہے۔
ایرانی میڈیا نے واضح کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی قسم کے معاہدے یا مسودے کی تکمیل کی خبر درست نہیں اور اس حوالے سے کوئی حتمی پیش رفت نہیں ہوئی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعض میڈیا اداروں نے اس سے قبل بھی ایسے دعوے کیے تھے جن کی ایرانی حکام نے تردید کی ہے۔
اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوی کیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ قریب ہے، تاہم ایرانی حکام نے ان دعووں کو بھی مسترد کر دیا تھا۔
سپاہ پاسداران انقلاب نے بھی ان بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے دعوے دراصل جنگ سے بچنے کی ایک کوشش ہیں۔
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