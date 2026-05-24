ایران_امریکہ معاہدے میں جوہری پروگرام شامل نہیں، رائٹرز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رائٹرز نے ایک سینئر ایرانی ذریعے کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ ابتدائی معاہدے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا جوہری پروگرام شامل نہیں ہوگا۔
رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے سے انکار کیا ہے۔
اس سے قبل ایک باخبر ذریعے نے مہر کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے صہیونی ویب سائٹ آکسیوس کی جانب سے شائع کی گئی رپورٹ کی تردید کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام نکات امریکی فریق کے دعوے اور بیانیے پر مبنی ہیں اور ایرانی فریق ان کی تصدیق نہیں کر سکتا۔
واضح رہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے قریب سمجھے جانے والے میڈیا ادارے آکسیوس نے ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات سے متعلق ایک رپورٹ شائع کی تھی۔
اس رپورٹ میں دعوی کیا گیا تھا کہ دونوں فریقین کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع، آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط کے دوبارہ کھولنے اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں نصب بحری بارود کو ہٹانے جیسے نکات شامل ہیں۔
آپ کا تبصرہ