ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مفاہمتی یادداشت کا متن حتمی نہیں، مغربی رپورٹس غلط قرار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے شائع ہونے والی مغربی میڈیا رپورٹس کو ایک باخبر ذریعے نے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دستاویز کا متن ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا۔
ذرائع کے مطابق، بعض مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے مبینہ حتمی معاہدے کی تفصیلات شائع کیے جانے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا گیا کہ مفاہمتی یادداشت کا متن تاحال مکمل طور پر طے نہیں ہوا اور جب بھی اسے حتمی شکل دی جائے گی، اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔
باخبر ذریعے نے واضح کیا کہ مغربی میڈیا کی جانب سے اب تک شائع کیے گئے مسودے اور تفصیلات درست نہیں ہیں اور انہیں حتمی متن کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔
ذریعے کے مطابق ممکنہ مفاہمتی یادداشت کے متن میں گزشتہ چند روز کے دوران کئی اہم تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں، جس کے باعث مذاکراتی عمل ابھی تک جاری ہے اور کسی حتمی معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا۔
آپ کا تبصرہ