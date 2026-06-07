صحافی کے سخت سوالا پر ٹرمپ برہم، انٹرویو ادھورا چھوڑ کر نکل گئے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران این بی سی نیوز کی صحافی کرسٹن ویلکر کے ساتھ تند و تیز جملوں کے تبادلے کے بعد برہم ہو گئے اور انٹرویو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔
رپورٹ کے مطابق گفتگو کے دوران بعض سوالات پر اختلاف شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد ٹرمپ نے صحافی اور متعدد امریکی میڈیا اداروں پر جملے کسے۔ انہوں نے صحافی کو دھوکے باز قرار دیتے ہوئے این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس کے ساتھ ساتھ اے بی سی، سی بی ایس اور سی این این کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔
ذرائع کے مطابق کشیدہ ماحول کے بعد ٹرمپ نے اپنا مائیکروفون بند کیا اور انٹرویو ختم کر دیا۔
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