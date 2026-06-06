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6 جون، 2026، 1:36 PM

بحرین: بے گناہ شہریوں کی گرفتاری پر شدید ردعمل، عوام کا سیکیورٹی مراکز پر حملہ+ ویڈیو

بحرین: بے گناہ شہریوں کی گرفتاری پر شدید ردعمل، عوام کا سیکیورٹی مراکز پر حملہ+ ویڈیو

علما اور دینی شخصیات کی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بحرینی عوام نے آل خلیفہ حکومت کے سیکیورٹی مراکز کو نشانہ بنایا، جبکہ ملک میں سیاسی اصلاحات، انصاف اور عوامی حقوق کے مطالبات ایک بار پھر زور پکڑنے لگے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بحرینی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ شہریوں نے متعدد علما اور دینی شخصیات کی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آل خلیفہ حکومت سے وابستہ سیکیورٹی مراکز پر حملہ کیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی حالیہ گرفتاریوں کے خلاف عوامی ردِعمل کے طور پر انجام دی گئی۔ بحرین میں فروری 2011 سے عوامی احتجاجی تحریک جاری ہے، جس کے شرکا سیاسی اصلاحات، عدل و مساوات کے قیام، امتیازی سلوک کے خاتمے اور عوامی رائے سے منتخب نظام کے قیام کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔

مبصرین کے مطابق آل خلیفہ حکومت نے گزشتہ برسوں کے دوران احتجاجی تحریک کے مطالبات تسلیم کرنے کے بجائے سخت سیکیورٹی اقدامات اختیار کیے ہیں، جن کے نتیجے میں متعدد سیاسی کارکنان، علما اور سماجی شخصیات کو گرفتار کرکے جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔

News ID 1939590

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