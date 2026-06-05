ایران بھر میں کئی کیلومیٹر طویل عید غدیر تقریبات، قومی یکجہتی اور ولایت سے تجدید عہد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عید غدیر کے موقع پر ایران بھر میں منعقد ہونے والی کئی کلومیٹر پر محیط کی تقریبات اس سال ایک منفرد فضا میں منعقد ہو رہی ہیں۔ مختلف صوبوں میں عوام کی بڑی تعداد نے ان اجتماعات میں شرکت کی، جبکہ شدید گرمی کے باعث بعض علاقوں میں تقریبات کو شام کے اوقات میں منتقل کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق اس سال کا غدیر گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ جذباتی اور معنی خیز سمجھا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال عید غدیر ایسے وقت میں آئی تھی جب خطے میں جنگی حالات پیدا ہوئے تھے، جبکہ اس سال یہ تقریب جنگ رمضان اور رہبر شہید کی یاد کے پس منظر میں منعقد ہو رہی ہے۔
شرکاء نے حیدر حیدر کے نعروں، قومی پرچموں اور وحدت کے پیغامات کے ساتھ اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ولایت کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنائیں گے اور ملک کی خودمختاری، اتحاد اور استحکام کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔
منتظمین کے مطابق اس سال کی تقریبات صرف مذہبی جشن نہیں بلکہ قومی یکجہتی، استقامت اور رہبر انقلاب سے تجدید وفاداری کا ایک عظیم عوامی مظاہرہ بھی ہیں، جس میں مختلف شہروں اور دیہی علاقوں کے لاکھوں افراد شریک ہو رہے ہیں۔
آپ کا تبصرہ