انسانی حیات کی معنویت، ایثار اور قربانی کا فلسفہ

مہر خبررساں ایجنسی، دینی ڈیسک؛ قربانی انسانی تاریخ کے قدیم ترین اور گہرے مذہبی شعائر میں سے ایک ہے، جو تقریباً تمام الہامی ادیان اور ابتدائی تہذیبوں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ لفظ “قربانی” اپنی اصل میں “قرب حاصل کرنے” کے معنی رکھتا ہے، اور یہی اس عمل کی روح اور مقصد کو واضح کرتا ہے؛ یعنی انسان کی جانب سے عالمِ قدس اور خداوندِ متعال سے نزدیک ہونے کی کوشش۔ ایک فکری اور معنوی زاویے سے دیکھا جائے تو قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک روحانی رابطہ اور مادی وابستگیوں سے روح کی تطہیر کا علامتی اظہار ہے۔
اسلام سے پہلے ادیان میں قربانی کا تصور
یہودی مذہب میں قربانی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت سلیمانؑ کے معبد میں مختلف اقسام کی قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، جن میں گناہوں کے کفارے، شکرگزاری اور عبادت کی قربانیاں شامل تھیں۔ ان کا بنیادی مقصد انسان کی خطاؤں کا ازالہ اور خدا سے عہد کی تجدید تھا۔
بعد ازاں عیسائیت میں قربانی کا مفہوم مزید روحانی اور علامتی صورت اختیار کر گیا۔ مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰؑ نے اپنی جان قربان کر کے انسانیت کے لیے آخری اور کامل قربانی پیش کی اور یہی تصور عیسائی الٰہیات کا مرکزی نکتہ بن گیا۔
اسلام میں قربانی کا فلسفہ
اسلام میں قربانی کی بنیاد حضرت ابراہیمؑ کے عظیم امتحان سے جڑی ہوئی ہے؛ وہ لمحہ جب ایک انسان نے اپنی سب سے عزیز متاع کو خدا کے حکم پر قربان کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ اسلام میں قربانی دراصل اسی روحِ تسلیم و رضا کی علامت ہے۔
قرآنِ کریم واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہی آیت قربانی کے حقیقی فلسفے کو آشکار کرتی ہے: اصل مقصد جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ نفسِ امّارہ، خواہشات اور دنیاوی وابستگیوں کو قربان کرنا ہے۔
قربانی کے سماجی اور اخلاقی پہلو
اسلام میں قربانی صرف ایک انفرادی عبادت نہیں بلکہ اس کے گہرے سماجی اور معاشرتی پہلو بھی ہیں۔ عیدالاضحیٰ کے موقع پر گوشت کو مستحقین اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا معاشرتی ہم آہنگی، اخوت اور عدلِ اجتماعی کی علامت ہے۔ یہ عمل انسان کو سکھاتا ہے کہ اس کا مال و دولت صرف ذاتی ملکیت نہیں بلکہ خدا کی امانت ہے، جسے مخلوق کی خدمت میں استعمال ہونا چاہیے۔
اخلاقی اعتبار سے قربانی “ایثار” اور “قربانیِ نفس” کی مشق ہے۔ انسان جب اپنے مال کا ایک حصہ خدا کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو دراصل وہ بخل، حرص اور خود غرضی جیسے منفی اوصاف کو اپنے اندر سے ختم کرتا ہے۔
قربانی اور ایثار کا باہمی تعلق
اسلامی فکر میں قربانی کو ایثار کی اعلیٰ ترین شکل قرار دیا گیا ہے۔ روزمرہ زندگی کی چھوٹی قربانیاں انسان کو بڑے امتحانات کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اس کی بلند ترین مثال امام حسینؑ کی عظیم قربانی ہے، جہاں انہوں نے دینِ حق اور عدل کے تحفظ کے لیے اپنی جان اور اپنے اہلِ بیت کو قربان کر دیا۔
یہی وجہ ہے کہ قربانی اسلام میں محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک فکری مکتب بن چکی ہے، جس کا پیغام یہ ہے کہ انسان کے لیے خدا، حق اور حقیقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔
عرفانی نقطۂ نظر
مسلمان عرفاء قربانی کی حقیقت کو “فنا فی اللہ” سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک قربانی کا جانور دراصل انسان کی حیوانی خواہشات اور نفسانی صفات کی علامت ہے۔ جانور کی رگیں کاٹنا دراصل نفس، دنیا پرستی، شیطانی وسوسوں اور غیر اللہ کی وابستگیوں کو ختم کرنے کی علامتی تصویر ہے۔
اس نگاہ میں قربانی ایک ظاہری عمل سے بڑھ کر باطنی سلوک اور روحانی ارتقاء کا سفر بن جاتی ہے۔
عصرِ حاضر میں قربانی کا مفہوم
آج کی دنیا میں قربانی کا مفہوم صرف مذہبی رسم تک محدود نہیں، بلکہ اسے ذاتی مفادات کو اجتماعی بھلائی، انصاف اور اخلاقی اقدار کے لیے قربان کرنے کے تصور کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
الہامی ادیان قربانی کی سنت کو زندہ رکھ کر انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ معنوی زندگی ایثار، صبر اور قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ قربانی دراصل ایک ایسا اعلان ہے کہ انسان کے نزدیک خدا کی رضا، حق اور حقیقت ہر چیز سے بالاتر ہیں، خواہ اس کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔
