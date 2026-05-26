ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایرانی وزارت خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ نے امریکا کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ کھلی خلاف ورزی کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی دہشت گرد فوج نے 8 اپریل 2026 سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اپنے غیر قانونی اور بلاجواز اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جن میں ایرانی تجارتی جہازوں کے خلاف متعدد بحری کارروائیاں بھی شامل ہیں۔
وزارت خارجہ کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران امریکا نے صوبہ ہرمزگان کے علاقے میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی کی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ان جارحانہ اقدامات کا ارتکاب ایسے وقت میں کیا گیا جب پاکستان کی ثالثی میں سفارتی عمل جاری ہے، جس سے ایک بار پھر امریکی حکمرانوں کی بدنیتی اور وعدہ خلافی ایران، خطے کے عوام اور عالمی برادری پر واضح ہوگئی ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس صورتحال نے ثابت کردیا ہے کہ میدان، عوامی سطح اور سفارتی محاذ پر امریکی حکومت کے حوالے سے ایرانی قوم کا گہرا عدم اعتماد مکمل طور پر منطقی اور امریکا کی دشمنانہ و مجرمانہ پالیسیوں کے درست ادراک پر مبنی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ان جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 2 کی شق 4 اور 8 اپریل کی جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔
وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ ان جارحانہ اقدامات کے تمام نتائج کی ذمہ داری امریکا پر عائد ہوگی۔
بیان کے اختتام میں کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی شرانگیزی کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑے گا اور ایران کے دفاع میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔
