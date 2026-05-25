عراقچی کا دورہ نیویارک منسوخ، مذاکرات میں ٹائم لائن کا تعین نہیں کیا، ایرانی وزارت خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران نے مذاکرات کو حتمی شکل دینے کے لیے کوئی خاص وقت یا ٹائم لائن مقرر نہیں کی ہے۔
انہوں نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے اصل معیار قومی مفادات کا تحفظ ہے؛ لہٰذا ہم جلد از جلد ایسے نتائج حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں جو ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کو یقینی بنا سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات کے پیشِ نظر وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نیویارک کا دورہ اب نہیں ہوگا۔
مذاکراتی عمل میں حائل رکاوٹوں پر بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ فریقین کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے کچھ نکات پر اختلافات موجود ہیں جن پر کام جاری ہے۔ انہوں نے امریکی رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جس فریق کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں، ان کا مذاکراتی انداز غیر روایتی ہے اور ان کی جانب سے بار بار اپنے موقف میں تبدیلی اس سفارتی عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تاہم، ہمارے مذاکرات کار گزشتہ ایک سال کے تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پوری سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔
اسماعیل بقائی نے اگلے دور کے مذاکرات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر کہا کہ فی الحال ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ پاکستان کے توسط سے جاری ہے اور اس مرحلے پر کسی بالمشافہ ملاقات کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی۔ جب بھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے یا مشاورت کی ضرورت محسوس ہوئی تو پاکستان کی سہولت کاری سے اجلاس کا فیصلہ کیا جائے گا۔
آپ کا تبصرہ