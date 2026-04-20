جنگ بندی کی خلاف ورزی پر حزب اللہ کا جوابی حملہ، مرکاوا ٹینک تباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی فوج گزشتہ تین روز سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔
بیان کے مطابق گزشتہ روز آٹھ بکتر بند گاڑیوں پر مشتمل ایک اسرائیلی فوجی قافلہ الطیبہ کے علاقے سے دیر سریان کے قریب الصلعہ قدیم کی طرف بڑھ رہا تھا۔
حزب اللہ کے مطابق اس قافلے کو ایک ایسے بارودی دھماکے کا نشانہ بنایا گیا جو پہلے سے مزاحمتی جنگجوؤں نے نصب کر رکھا تھا۔
بیان میں کہا گیا کہ اس علاقے میں دو مرتبہ دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں چار مرکاوا ٹینک تباہ ہو گئے اور آگ بھڑک اٹھی۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے شام چھ بجے کے قریب ان ٹینکوں کو علاقے سے نکالنے کی کوشش کی۔
واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی لبنان کے مختلف علاقوں پر درجنوں حملے کیے ہیں۔
