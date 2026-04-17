ایران نے آبنائے ہرمز سے تجارتی کشتیوں کو گزرنے کی اجازت دے دی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد آبنائے ہرمز میں تجارتی کشتیوں کے عبور کی مکمل آزادی کا اعلان کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بیان میں کہا کہ باقی ماندہ عارضی جنگ بندی کی مدت کے دوران، تمام تجارتی کشتیوں کو آبنائے ہرمز سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔
عراقچی نے واضح کیا کہ یہ عبور صرف اس صورت میں ممکن ہوگا جب کشتیوں کا راستہ پہلے سے ایرانی میری ٹائم آرگنائزیشن کے حکام کے ساتھ ہم آہنگ اور مقرر کیا گیا ہو۔
