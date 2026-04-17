جنگ بندی کے باوجود لبنان پر صہیونی حملے جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی قومی خبررساں ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ باقاعدہ جنگ بندی کے آغاز کے باوجود صہیونی حکومت کی جانب سے لبنان پر حملے جاری ہیں۔
تفصیلات کے مطابق لبنانی قومی ایجنسی نے بتایا کہ جنوبی لبنان کے دو قصبوں الخیام اور دبین پر صہیونی حملے بدستور جاری ہیں، حالانکہ چند گھنٹے قبل لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی باضابطہ طور پر نافذ ہو چکی ہے۔
یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دیر قبل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پیغام میں لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی کے قیام کی خبر دی تھی۔ ٹرمپ کے مطابق لبنان کے صدر جوزف عون اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امن کے حصول کے لیے اس بات پر اتفاق کیا کہ جنگ بندی کو امریکی مشرقی وقت (EST) کے مطابق شام 5 بجے سے نافذ کیا جائے۔
ذرائع کے مطابق لبنان میں جنگ بندی کا قیام ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے ایک اہم شرط تھا، اور یہ جنگ بندی ایران کے دباؤ کے ساتھ ساتھ لبنانی عوام کی مزاحمت اور حزب اللہ کے مجاہدین کی قربانیوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔
