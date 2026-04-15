فلسطین کی حمایت کی وجہ سے ایران پر حملہ کیا گیا، عرب نیشنل کانفرنس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عرب نینشل کانفرنس نے کہا کہ ایران پر حملے اس کی فلسطین کی حمایت اور صہیونی-امریکی منصوبوں کے خلاف موقف کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، اور عرب ممالک میں بیرونی فوجی اڈے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔
تفصیلات کے مطابق کانفرنس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران پر ہونے والے حملے اس کے فلسطین کے حق میں مستقل موقف اور صہیونی-امریکی منصوبوں کے خلاف مخالفت کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ان حملوں کا اصل مقصد ایران کو کمزور یا ختم کرنا ہے تاکہ عرب علاقوں میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے۔
کانفرنس نے عرب ممالک میں بیرونی فوجی اڈوں کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے خطرات کی بھی نشاندہی کی اور اسے عرب قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔
کانفرنس کا کہنا تھا کہ یہ اڈے نہ صرف خطے کی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں بلکہ انہیں سیاسی دباؤ کے اوزار کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ عرب نیشنل کانفرنس ایک سیاسی اور فکری تنظیم ہے جو عرب شخصیات، سیاسی جماعتوں اور فعالین کو عربی اتحاد کو مضبوط بنانے، صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کی حمایت کرنے اور عرب دنیا کے اسٹریٹجک مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے جمع کرتی ہے۔
