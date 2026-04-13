مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، آیتالله العظمی نوری همدانی نے پاپ لیئو چہاردہم کو لکھے گئے ایک خط میں ان کے شجاعانہ موقف کی تعریف کی ہے، جس میں انہوں نے امریکہ کی استکباری پالیسیوں اور صہیونی اقدامات کے خلاف کھل کر آواز بلند کی۔
خط میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہمیشہ ایسے مذہبی رہنما موجود رہے ہیں جو انسانیت اور انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے اس کی قیمت انہیں بھگتنی پڑے۔
آیتالله نوری ہمدانی نے پاپ کے موقف پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کے بیان کردہ اصول اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی درست ہیں۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے پیروکار مل کر انصاف اور انسانیت کے لیے کام کریں گے اور صالح و مصلح کل کے زیر سایہ امن قائم ہوگا۔
