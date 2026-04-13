کیا واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جلد ہوگا؟

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ چند دنوں میں منعقد ہوسکتا ہے۔
اخبار نے باخبر ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے سخت بیانات کے باوجود سفارت کاری کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں۔ خطے کے کئی ممالک کشیدگی کو قابو میں رکھنے اور مزید تناؤ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔
اس سلسلے میں عرب نیوز پاکستان کے صحافی وسیم عباسی نے دعوی کیا ہے کہ سفارتی ذرائع کے مطابق اگلے مرحلے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے اور امکان ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آئندہ دنوں میں پاکستان کی سہولت کاری سے دوبارہ شروع ہوں۔ یہ مذاکرات یا تو اسلام آباد یا یورپ کے کسی اور مقام پر منعقد کیے جا سکتے ہیں۔
یاد رہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی ان بات چیت میں بعض معاملات میں پیش رفت ہوئی، تاہم دونوں فریقوں کے درمیان بنیادی اختلافات بدستور برقرار ہیں۔
