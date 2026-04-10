دباؤ کے بعد اسرائیل نے بیروت پر حملے روک دیے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی میڈیا نے کہا ہے کہ ایران کے شدید ردعمل اور بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں اسرائیل نے بیروت پر اپنے حملے روک دیے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے لبنان، خصوصاً دارالحکومت بیروت پر حملوں میں نمایاں اضافہ کیا تھا۔ تاہم تہران اور بعض بیرونی ممالک کے دباؤ کے بعد صہیونی فورسز کے حملوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔
لبنان کے اخبار الجمهوریہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اب نظریں آنے والے چند گھنٹوں پر مرکوز ہیں تاکہ لبنان میں جنگ بندی کے نفاذ اور ممکنہ مذاکرات کے آغاز کی راہ ہموار ہوسکے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ عمل اسی صورت آگے بڑھ سکتا ہے جب تک اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو کوئی نیا غیر متوقع اقدام نہ کریں۔
