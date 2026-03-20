اقوام متحدہ: حساس جوہری معلومات کے افشا پر ایران کا رفائل گروسی سے سخت احتجاج

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے حالیہ بیانات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے حساس معلومات کے غیر مجاز افشا کے مترادف قرار دیا ہے۔
ایرانی مندوب نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ایران کے جوہری مواد اور تصیبات کے مقام سے متعلق رافائل گروسی کے بیانات گہری تشویش کا باعث ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ رکن ممالک کی جانب سے ایجنسی کو فراہم کی جانے والی حساس معلومات کا افشا جامع معاہدے اور ایجنسی کے آئین کی صریح خلاف ورزی ہے۔
ایران نے زور دیا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کو پیشہ ورانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، حساس معلومات کی رازداری کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی فنی و غیر جانب دار حیثیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔
واضح رہے کہ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے حالیہ دنوں میں بین الاقوامی میڈیا کو دیے گئے انٹرویوز میں جنگ کے ممکنہ اثرات پر گفتگو کے دوران ایران کے جوہری ذخائر اور بعض تنصیبات کے مقامات سے متعلق اشارے دیے تھے، جس پر تہران نے باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔
