حزب اللہ لبنان کی آیت اللہ مجتبی خامنہ ای کو مبارک باد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے آیت اللہ مجتبی خامنہ ای کو انقلاب اسلامی کے تیسرے رہبر منتخب کیا گیا ہے۔
لبنانی مقاومتی تنظیم حزب اللہ نے اس موقع پر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای کو مبارک باد پیش کی ہے۔
حزب اللہ لبنان نے آیت اللہ مجتبی خامنہ ای کو رہبر انقلاب اسلامی منتخب ہونے پر مبارک باد پیش کی ہے۔
مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے آیت اللہ مجتبی خامنہ ای کو انقلاب اسلامی کے تیسرے رہبر منتخب کیا گیا ہے۔
لبنانی مقاومتی تنظیم حزب اللہ نے اس موقع پر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای کو مبارک باد پیش کی ہے۔
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