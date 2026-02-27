عراقچی کی افغانستان اور پاکستان کو مذاکرات کی دعوت اور ثالثی کی پیشکش

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے افغانستان اور پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ اختلافات کو مکالمے اور تعمیری تعاون کے ذریعے حل کریں۔
انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک ضبطِ نفس، روحانی تطہیر اور اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد و یگانگت کو مضبوط بنانے کی علامت ہے، اس لیے دو دوست اور ہمسایہ ممالک، یعنی افغانستان اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے باہمی مسائل حسنِ ہمسایگی اور برادرانہ مفاہمت کی بنیاد پر طے کریں۔
سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوری ایران دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے، باہمی اعتماد کو فروغ دینے اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔
