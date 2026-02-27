  1. ایران
27 فروری، 2026، 10:33 AM

عراقچی کی افغانستان اور پاکستان کو مذاکرات کی دعوت اور ثالثی کی پیشکش

عراقچی کی افغانستان اور پاکستان کو مذاکرات کی دعوت اور ثالثی کی پیشکش

ایرانی وزیر خارجہ نے زور دیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان اپنے اختلافات کو گفت و شنید اور تفاہم کے ذریعے حل کریں، ایران سہولت کاری کے لئے تیار ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے افغانستان اور پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ اختلافات کو مکالمے اور تعمیری تعاون کے ذریعے حل کریں۔

انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک ضبطِ نفس، روحانی تطہیر اور اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد و یگانگت کو مضبوط بنانے کی علامت ہے، اس لیے دو دوست اور ہمسایہ ممالک، یعنی افغانستان اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے باہمی مسائل حسنِ ہمسایگی اور برادرانہ مفاہمت کی بنیاد پر طے کریں۔

سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوری ایران دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے، باہمی اعتماد کو فروغ دینے اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔

News ID 1938294

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو