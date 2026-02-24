جنرل حسینی صابرین اسپیشل فورس کے کمانڈر مقرر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ نے منگل کے روز جاری کردہ ایک حکم نامے کے ذریعے بریگیڈیئر جنرل سید محمد حسینی کو صابرین اسپیشل فورس بریگیڈ کا کمانڈر مقرر کر دیا۔
یہ تقرری سپاہ پاسداران کی زمینی فورس کے کمانڈر کی سفارش پر عمل میں لائی گئی۔
بریگیڈیئر جنرل حسینی اس سے قبل 110ویں سلمان فارسی اسپیشل فورس بریگیڈ کے کمانڈر رہ چکے ہیں اور مختلف عملیاتی اور کمان کی ذمہ داریوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
صابرین اسپیشل فورس بریگیڈ سپاہ پاسداران انقلاب کی زمینی فورس کی ایک اہم عملیاتی یونٹ ہے، جو اسے سونپے گئے خصوصی اور حساس مشنز میں کردار ادا کرتی ہے۔
آپ کا تبصرہ