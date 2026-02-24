شام میں سیکورٹی چوکی پر داعش کا خونین حملہ، چار اہلکار ہلاک

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شام کے شمال مشرقی شہر رقہ کے مغربی علاقے میں دہشت گرد تنظیم داعش کے حملے میں ایچ ٹی ایس کی قیادت میں قائم انتظامیہ کے چار اہلکار ہلاک ہو گئے۔
عرب خبر رساں ادارے نے ایک سیکیورٹی ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ رقہ کے مغرب میں واقع الصباحیہ چوکی پر داعش کے حملے میں داخلی سیکیورٹی فورس کے چار ارکان مارے گئے۔
رپورٹ کے مطابق حملہ شہر میں داخلی سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی کو نشانہ بنا کر کیا گیا، جس کے بعد علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے پولیس کے دستے تعینات کر دیے گئے۔
ایچ ٹی ایس کی قیادت میں قائم انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔
داعش کے خفیہ نیٹ ورک اس علاقے میں اب بھی سرگرم ہیں، جہاں اس دہشت گرد تنظیم نے 2014 میں کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔
بعد ازاں یہ علاقہ امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے زیر کنٹرول رہا، تاہم حالیہ معاہدے کے تحت شامی فوج نے دوبارہ اس خطے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔
آپ کا تبصرہ