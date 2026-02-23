غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر، او آئی سی کا ہنگامی اجلاس طلب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، او آئی سی نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ جمعرات کو وزرائے خارجہ کی سطح پر ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی، جس میں غرب اردن میں اسرائیل کی جانب سے یہودی بستیوں کی تعمیر اور اراضی سے متعلق حالیہ فیصلوں کا جائزہ لیا جائے گا۔
تنظیم کے سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ اجلاس فلسطینی حکومت کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ اجلاس کا مقصد رکن ممالک کے مؤقف میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور ان اقدامات کے مقابلے کے لیے عملی تجاویز پر غور کرنا ہے جنہیں فلسطینی علاقوں کی قانونی، سیاسی اور جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق وزرائے خارجہ اس حالیہ فیصلے پر بھی غور کریں گے جس کے تحت مغربی کنارے کی زمینوں کو سرکاری املاک کے عنوان سے ضبط اور رجسٹر کرنے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔
صہیونی کابینہ گزشتہ ہفتے اس فیصلے کی منظوری دے چکی ہے، جس کے بعد عرب اور بین الاقوامی سطح پر اس کی مذمت کی جارہی ہے۔
