ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے، اردن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اردن نے اعلان کیا ہے کہ اس کی سرزمین ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔
ترک خبر رساں ادارے نے رپورٹ کیا کہ ایک اردنی عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک کی سرزمین ایران کے خلاف کسی اقدام کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔
رپورٹ کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے والے عہدیدار نے دی نیویارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اردن کسی کو بھی اپنی سرزمین ایران پر حملوں کے آغاز کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
عہدیدار نے مزید کہا کہ اردن کو امید ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کسی سیاسی معاہدے پر منتج ہوں گے، جس سے خطہ جنگ سے محفوظ رہ سکے گا۔
مزید برآں، نشریاتی ادارے نے دیگر نامعلوم حکام کے حوالے سے بتایا کہ اردن میں امریکی فوجی موجودگی دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدوں کے فریم ورک کے تحت ہے۔
