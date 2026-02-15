ایران کی غیر تیل برآمدات 41 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ رواں ایرانی سال کے پہلے نو ماہ، جو 21 مارچ سے شروع ہوا، کے دوران ملک نے 41 ارب 243 ملین ڈالر مالیت کی غیر تیل مصنوعات برآمد کیں۔
رپورٹ کے مطابق 21 مارچ سے 22 دسمبر 2025 تک مجموعی طور پر 118 اعشاریہ 901 ملین ٹن غیر تیل مصنوعات بیرون ملک بھیجی گئیں جن کی مالیت 41 ارب 243 ملین ڈالر رہی۔
اعداد و شمار کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عرصے کے دوران برآمدات کے وزن میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں ایک فیصد اضافہ ہوا۔
ادارے کے مطابق اس مدت میں ایران کی سب سے بڑی برآمدی منڈیاں بالترتیب چین، عراق، متحدہ عرب امارات، ترکی اور افغانستان رہیں۔
