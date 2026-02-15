  1. سياسي
15 فروری، 2026، 9:24 AM

ایران-عراق وزرائے خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر اہم مشاورت

ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ نے ٹیلیفونک رابطے میں دوطرفہ تعلقات اور حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سید عباس عراقچی نے ہفتہ کی شام فواد حسین سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جو خطے کے ممالک کے ساتھ جاری سفارتی مشاورت کا حصہ تھی۔

گفتگو کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے ایران اور عراق کے دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے مختلف سطحوں پر مشاورت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔

بات چیت میں حالیہ علاقائی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ عباس عراقچی نے خطے اور ہمسایہ ممالک، بالخصوص عراق، کی جانب سے امن اور استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے اپنے عراقی ہم منصب کو ایران اور امریکا کے درمیان جاری بالواسطہ جوہری مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔

فواد حسین نے اس بریفنگ پر شکریہ ادا کرتے ہوئے تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری سفارتی عمل کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات ایران کے لیے مثبت نتائج دیں گے اور خطے میں امن و استحکام کو تقویت ملے گی۔

