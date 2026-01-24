ہمارے جانباز راہِ حضرت عباس علمدارؑ پر گامزن ہیں، چیف آف سپاہ پاسداران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، میجر جنرل محمد پاکپور نے حضرت ابوالفضل العباسؑ کے یوم ولادت اور یوم جانباز کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انقلابِ اسلامی کے جانباز، علمدارِ کربلاؑ کے راستے کے حقیقی وارث اور ملت ایران کی عزت و مزاحمت کے زندہ نشان ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دفاع مقدس کے دوران جانبازوں نے بعثی دشمن اور اس کے عالمی سرپرستوں کے مقابلے میں بے مثال قربانیاں دیں اور اپنی صحت قربان کر کے ملک کی آزادی، سلامتی اور اقتدار کو محفوظ بنایا۔ ان کے بقول آج یہ جانباز مزاحمتی ثقافت کے استحکام میں ایران کا قیمتی قومی سرمایہ ہیں۔
میجر جنرل پاکپور نے مزید کہا کہ دفاع مقدس کے بعد بھی جانبازوں نے دفاع، سلامتی، انتظامی قیادت، تعمیر و ترقی، علم و ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوامی خدمت کے میدانوں میں مؤثر کردار ادا کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جانبازی محض ماضی کا عنوان نہیں بلکہ قوی ایران کی تعمیر کی مسلسل ذمہ داری ہے۔
آخر میں انہوں نے تمام جانبازوں اور ان کے اہلِ خانہ کو یوم جانباز کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے عزت، صحت اور کامیابی کی دعا کی۔
