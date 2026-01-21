بڑھتے ہوئے سکیورٹی خدشات کے درمیان عراقی وزیراعظم کا عراق-شام سرحد کا دورہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراقی وزیراعظم محمد شیاع السودانی نے مغربی صوبے الانبار میں مسلح افواج کی نگرانی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے عراق–شام سرحد پر تعینات بارڈر فورسز کا دورہ کیا ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب سرحدی علاقوں میں سکیورٹی خدشات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
وزیراعظم کے دفتر کے مطابق، السودانی نے القائم کے سرحدی علاقے کا معائنہ کیا اور وہاں تعینات یونٹس کی تیاری اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ساتویں ڈویژن کے ہیڈکوارٹر میں ایک اعلیٰ سطحی سکیورٹی اجلاس کی صدارت بھی کی۔
اجلاس میں عراق کی عسکری اور سکیورٹی قیادت نے شرکت کی، جہاں عراق–سوریہ سرحد کی حفاظت، درپیش چیلنجز اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے فورسز کی مکمل آمادگی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔
وزیراعظم نے مسلح افواج کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور سرحدی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی ہدایت کی۔
قابلِ ذکر ہے کہ اس سے قبل بھی محمد شیاع السودانی نے صوبہ الانبار کے مغرب میں واقع عین الاسد فوجی اڈے کا دورہ کیا تھا۔ یہ دورہ امریکی فوجیوں کے اس اڈے سے انخلا کے چند روز بعد کیا گیا تھا۔
