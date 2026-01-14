مسلک من "حسینی" اور رہبر من "خمینی" ، پاکستانی سینیئر سیاستدان نے ٹرمپ کو آئینہ دکھا دیا

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، پاکستانی سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیج پر لکھا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی سے بعض اختلافات کے باوجود، ایران کا نظام ختم کرنے کی سازش میں اسرائیلی حکومت کی ہر کوشش کا مخالف ہوں۔
انھوں نے لکھا ہے کہ اگر ایران میں اسرائيل کی ایما پر تبدیلی کی کوشش ہوتی ہے تو میں انقلاب اسلامی کے عوامی نعرے سے ہم زبان ہوکر کہوں گا "مسلک من حسینی رہبر من خمینی۔"
پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے لکھا ہے کہ " میں امریکا کی خارجہ پالیسی کے چہرے سے نقاب ہٹادینے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔"
انہوں نے مزید کہا ہے کہ " ٹرمپ آشکارا طور پر کہتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد تیل اور معدنیات پر قبضہ، علاقے پر تسلط جمانا اور اسرائیل کی لامحدود حمایت ہے۔"
پاکستان کے ممتاز سیاستداں اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے لکھا ہے کہ امریکا کے سبھی نام نہاد لبرل رہنماؤں نے بھی یہی کام کیا ہے لیکن خود کو ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کے دعوؤں کے پیچھے چھپایا ہے۔
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