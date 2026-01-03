یوم شہادتِ قاسم سلیمانی کے موقع پر شہداء کے اہل خانہ کی رہبر انقلاب سے ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یوم شہادتِ جنرل قاسم سلیمانی اور حضرت علیؑ کی ولادت باسعادت کے موقع پر شہدائے اقتدار کے اہل خانہ نے رہبرِ انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی۔
یہ ملاقات ہفتے کے روز حسینیہ امام خمینیؒ میں منعقد ہوئی، جس میں شہید قاسم سلیمانی، ان کے ساتھیوں اور دیگر شہدائے اقتدار کے اہلِ خانہ نے شرکت کی۔ یہ ملاقات ۱۳ رجب المرجب، حضرت امیرالمؤمنین علی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے منعقد کی گئی۔
اس موقع پر رہبرِ انقلاب سے شہدا کے اہل خانہ نے خصوصی ملاقات کی اور انقلاب و ملک کے لیے قربانیاں دینے والے شہدا کی یاد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
