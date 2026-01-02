صدر پزشکیان کی کیوبا کے صدر کو یوم انقلاب پر مبارکباد

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، کیوبا کے صدر میگوئل ڈیاز کینل کے نام ایک پیغام میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کیوبا کے یومِ انقلاب کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔
ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ کیوبا کا انقلاب وہاں کے غیور اور دلیر عوام کی آزادی، سماجی انصاف اور انسانی وقار کے تحفظ کے لیے کی جانے والی عظیم جدوجہد کی علامت ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہم ایران اور کیوبا کی ان دو عظیم اور انقلابی قوموں کے درمیان تعلقات کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور گہرا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔
