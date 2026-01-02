راہِ شہید سلیمانی پر پوری طاقت کے ساتھ قائم رہیں گے، صدر پزشکیان

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جمعرات کی شام تہران کے مصلائے امام خمینی (رہ) میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی چھٹی برسی کی تقریب کے موقع پر، اس ممتاز شہید کے نام اور یاد کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی قوم شہید سلیمانی کے راستے، کردار اور اہداف کو اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس اجتماع میں عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔
رہبرِ معظم انقلابِ اسلامی کے لیے طویل اور بابرکت زندگی کی دعا کرتے ہوئے صدر نے جنرل سلیمانی کو اخلاق، سچائی، شجاعت، انصاف پسندی اور مظلوم عوام کے عملی دفاع میں ایک بے مثال رول ماڈل قرار دیا۔
صدر پزشکیان نے کہا کہ آج جس چیز نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، وہ وہ راستہ ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے، اور یہ راستہ شہداء بالخصوص شہید سلیمانی کے راستے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
انہوں نے اتحاد، قومی ہم آہنگی اور رہبرِ معظم کی اطاعت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ صرف داخلی اتفاقِ رائے اور اسلامی دنیا کی یکجہتی کے ذریعے ہی ہم جابر، ظالم اور نسل کش طاقتوں کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں۔
صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حکومت خود کو رہبرِ انقلاب کی پالیسیوں پر مکمل عمل درآمد کا پابند سمجھتی ہے اور تفرقہ یا افواہوں کو عوام کی خدمت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی۔
