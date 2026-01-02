ایران نے مواصلاتی نیٹ ورک پر بڑے سائبر حملوں کو ناکام بنا دیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیرِ اطلاعات و مواصلات ستار ہاشمی نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں ملک کے مواصلاتی انفراسٹرکچر پر ایک بڑے پیمانے کا سائبر حملہ کیا گیا، انہوں نے اسے حالیہ برسوں کے سب سے بڑے اور وسیع حملوں میں سے ایک قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ اتوار کی سہ پہر ملک کے مواصلاتی انفراسٹرکچر کے خلاف ایک انتہائی وسیع سائبر حملہ دیکھا گیا۔ یہ حملے دنیا بھر میں 120000 سے زیادہ مختلف ذرائع سے شروع کیے گئے تھے اور خاص طور پر ملک کے ایک ٹیلی کمیونیکیشن سروس کو نشانہ بنایا گیا۔
ہاشمی نے کہا کہ پہلے سے موجود حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اس حملے کو مکمل طور پر پسپا کر دیا گیا۔ انہوں نے زور دیا کہ جو انتظامات کیے گئے تھے، ان کی بدولت حملے کو مکمل طور پر ناکام اور بے اثر بنا دیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران ملک کے باہر اور اندر دونوں محاذوں پر سائبر خطرات کا انتظام کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیرونی سطح پر، حملوں کا کچھ حصہ بین الاقوامی انٹرنیٹ سروس فراہم کنندگان اور ملک سے باہر نصب آلات کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تاہم، ان حملوں کا ایک بڑا حصہ اس تہہ سے گزر جاتا ہے اور اسے مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات اور ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کمپنی کی صلاحیت پر بھروسہ کرتے ہوئے ملک کے اندر منظم کیا جاتا ہے۔
وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ اس حالیہ حملے کے پیمانے اور شدت سے سنگین خلل پیدا ہو سکتا تھا۔ ہاشمی نے تاکید کی کہ یہ حملہ اپنی وسعت اور شدت کے لحاظ سے حالیہ دور کے اہم ترین سائبر حملوں میں سے ایک ہے اور ملک کے لیے بڑے چیلنجز پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن مناسب منصوبہ بندی اور مواصلاتی ماہرین کی چوبیس گھنٹے کوششوں کی بدولت اسے کسی بحران کی صورت اختیار کرنے سے پہلے ہی روک لیا گیا۔
حالیہ دنوں میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی رپورٹوں پر بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ سائبر حملوں نے عارضی طور پر انٹرنیٹ کی رفتار کو متاثر کیا تھا۔ تاہم، انہوں نے مزید کہا کہ بنیادی انفراسٹرکچر منصوبوں کے ذریعے مواصلاتی خدمات کے معیار کو بہتر بنانا وزارتِ مواصلات کے ایجنڈے میں شامل ہے لہذا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔
پیر کے روز ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کمپنی کے سربراہ بہزاد اکبری نے بھی کہا کہ ایران کے نیٹ ورک کو ایک بے مثال سائبر حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ گزشتہ رات انفراسٹرکچر نیٹ ورک نے حالیہ برسوں کے سب سے بڑے حملے کی نشاندہی کی اور اسے ناکام بنایا، جس میں ملک کے ایک آپریٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ حملہ 720 ملین پیکٹ فی سیکنڈ سے تجاوز کر گیا تھا، جس میں سے 502 ملین پیکٹ فی سیکنڈ انفراسٹرکچر کمپنی کے اپنے سسٹمز نے روکے، جبکہ بقیہ کا مقابلہ ملک سے باہر کیا گیا۔ اکبری نے مزید بتایا کہ دنیا بھر کے 125,000 منتشر ذرائع سے کیا گیا یہ حملہ، فی سیکنڈ پیکٹس کے لحاظ سے دنیا کے 12 بڑے سائبر حملوں میں شامل تھا۔
