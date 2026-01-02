جوہری ٹیکنالوجی سے انسانیت کی خدمت؛ اصفہان میں ایران کا سب سے بڑا پلازما تھراپی سینٹر کا قیام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد اسلامی نے کہا کہ حال ہی میں شروع کی گئی یہ سہولت ایران میں پلازما تھراپی کا 12واں مرکز ہے، انہوں نے اسے ایک منفرد طبی کمپلیکس قرار دیا جس کا مشن ملک گیر ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ مرکز آؤٹ پیشنٹ سروسز اور ان پیشنٹ کیئر دونوں فراہم کرتا ہے، جو سرجری کے بعد زخموں کے انفیکشن میں مبتلا مریضوں کو جامع علاج فراہم کرتا ہے۔
اسلامی کے مطابق، یہ کلینک وسیع آبادی کے احاطے کے ساتھ ایک قومی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے اور جدید ترین طبی ٹیکنالوجیز سے لیس ہے۔ جن مریضوں کو ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مکمل صحت یابی حاصل ہونے تک ماہر ڈاکٹروں اور طبی عملے کی نگرانی میں علاج کے متعدد سیشنز سے گزر سکتے ہیں۔
ایران میں پلازما تھراپی کی تاثیر پر روشنی ڈالتے ہوئے ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ نے کہا کہ گزشتہ دو سالوں میں ملک بھر کے پلازما تھراپی مراکز میں 2,500 سے زائد مریضوں کا کامیابی سے علاج کیا گیا ہے۔
اسلامی نے ملک بھر میں پلازما تھراپی کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے کی جانے والی اہم سرمایہ کاری کی جانب بھی اشارہ کیا، اور امید ظاہر کی کہ ایسی سہولیات کی ترقی سے زیادہ سے زیادہ لوگ جدید، ٹیکنالوجی پر مبنی طبی خدمات سے مستفید ہو سکیں گے۔
اختراعی طبی علاج میں ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تنظیم اس وقت ریڈیو فارماسیوٹیکلز اور پلازما میڈیسن کے شعبوں میں جدید علاج میں سب سے آگے ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ریڈیو فارماسیوٹیکلز کی تیاری میں ترقی یافتہ ممالک کے برابر پہنچ چکا ہے اور بعض شعبوں میں ان سے آگے نکل گیا ہے۔ ایک ایسی کامیابی جسے انہوں نے قومی فخر کا باعث قرار دیا۔
اپنے اختتامی کلمات میں اسلامی نے اس بات پر زور دیا کہ ریڈیو فارماسیوٹیکلز کا جدید علاج معالجے کی ٹیکنالوجیز کے ساتھ انضمام نے ایران کے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ایک نیا باب کھول دیا ہے، انہوں نے مزید کہا کہ طبی پیشہ ور افراد اور عوام دونوں میں آگاہی اور تعلیم کے حوالے سے کی جانے والی زیادہ کوششیں زیادہ پائیدار اور موثر نتائج فراہم کریں گی، خاص طور پر کینسر کے مریضوں کے لیے۔
