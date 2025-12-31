قالیباف کا نو منتخب عراقی اسپیکر کے نام اہم پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے عراقی پارلیمنٹ کے نو منتخب اسپیکر محمد الحلبوسی کے نام ایک تہنیتی پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے الحلبوسی اور دیگر عراقی قانون سازوں کی کامیابی اور عراقی قوم کی سربلندی، امن اور ترقی کے لیے دعا کی۔
ایرانی اسپیکر نے اپنے پیغام میں کہا کہ الحلبوسی کا انتخاب عراقی عوام کے نمائندوں کی جانب سے ان کے تجربے، صلاحیتوں اور قانون سازی کے عمل کو مضبوط بنانے میں ان کے مؤثر کردار پر بھرپور اعتماد کی علامت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سے برادر اور ہمسایہ ملک عراق کے استحکام اور ترقی کو مزید تقویت ملے گی۔
قالیباف نے اس بات پر زور دیا کہ جمہوریہ اسلامی ایران اور جمہوریہ عراق کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور سماجی تعلقات استوار ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی تعاون باہمی تعلقات کو فروغ دینے اور دونوں اقوام کے مشترکہ مفادات کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
انہوں نے مزید لکھا کہ ایران کی پارلیمنٹ عراقی پارلیمنٹ کے ساتھ قریبی تعاون، مکالمے اور باہمی روابط کے ذریعے پارلیمانی تعلقات کو گہرا کرنے، اسلامی اتحاد کو مضبوط بنانے اور علاقائی سلامتی و استحکام کو وسعت دینے کے لیے ہر ممکن مؤثر اقدامات کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
