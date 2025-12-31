جنوب مشرقی ایران میں سیکورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن؛ دہشت گرد گروہ کا سیل تباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے جنوب مشرق میں واقع قدس بیس کے پبلک ریلیشنز آفس نے سراوان میں دہشت گرد اور ایران مخالف گروہوں سے وابستہ ایک دہشت گرد سیل کی شناخت اور گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔
قدس بیس کے پبلک ریلیشنز آفس کے مطابق، یہ گرفتاری شہداء سیکورٹی 2 نامی آپریشنل مشقوں کے دوران عمل میں آئی۔
یہ دہشت گرد سیل، جو گزشتہ ایک سال کے دوران سراوان کے علاقے میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کا ذمہ دار تھا، درست انٹیلیجنس آپریشن کے بعد شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی اعترافات کی بنیاد پر، گرفتار افراد نے تسلیم کیا کہ انہوں نے دہشت گرد اور ایران مخالف گروہوں کے حکم پر سراوان کے علاقے میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے قتل کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی اور ان پر عمل درآمد کیا۔
سراوان ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان میں واقع ہے، جو صوبائی دارالحکومت زاہدان سے تقریباً 347 کلومیٹر جنوب مشرق میں اور پاکستان کی سرحد کے قریب ہے۔
